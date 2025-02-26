أمين عام TRACECA: إيران هي حلقة الوصل الرئيسية بين دول ممر TRACECA

وعلى هامش اجتماع الأمناء الوطنيين للدورة الـ17 للجنة الحكومية الدولية لممر النقل الاقليمي تراسيكا TRACECA ، الذي عقد في طهران، شكر امين عام TRACECA" آست آسوباييف" الجانب الإيراني على عقد هذه الاجتماعات على مستوى عالٍ للغاية،مشيرا الى انها المرة الاولى التي تستضيف فيها إيران اجتماعا للجنة الحكومية الدولية لممر النقل الاقليمي TRACECA منذ عضويتها في TRACECA.

وأشار إلى أن الأجندة التي تقدمها إيران لرئاستها هذه الدورة مهمة للغاية،وصرح بأن ايران تعد وسيطا وحلقة ربط بين الدول الأعضاء في ممر TRACECA وتؤمن وصول هذه الدول الأعضاء إلى الخليج الفارسي، معربا عن أمله في توفير الظروف الجيدة في مجال الترانزيت والتصدير والاستيراد للدول الأعضاء خلال فترة رئاسة إيران التي تستمر عاما واحدا.

واوضح آسوباييف ، انه ومن أجل استخدام ممرات العبور والنقل عبر إيران بشكل أفضل من قبل الدول الأعضاء فيTRACECA، يجب تحسين طرق العبور الحدودية والبنية التحتية للسكك الحديدية والبحرية حتى تظهر الدول المزيد من الرغبة في مرور البضائع والعبور عبر الأراضي الإيرانية.

وبيّن بأن الموافقة على اتفاقية العبور بين الدول الأعضاء في TRACECA، توفر الأساس لنقل البضائع عبر حدود هذه الدول دون أي مشاكل، لافتا الى ان توحيد التعريفات الجمركية وعبور الحدود لنقل البضائع من كازاخستان إلى تركيا ومن ثم إلى أوروبا سيعبر عن رغبة الدول الأخرى في نقل بضائعها عبر إيران.

واضاف امين عام TRACECA ، انه وبالنظر الى أن دول آسيا الوسطى لا تستطيع الوصول إلى المياه المفتوحة، فإن طريق إيران وإعداد البنى التحتية يوفر للدول الأعضاء إمكانية نقل البضائع عبر المياه المفتوحة.

وبالاشارة الى أن أحد موضوعات الدورة الـ17 للجنة الحكومية الدولية لممر TRACECA هو إنشاء صندوق الاستثمار ،اوضح انه وفي حال الموافقة على انشاء هذا الصندوق فبالتالي يمكن استخدام ميزانية المؤسسات المالية الدولية لتحسين البنية التحتية للنقل في الدول الأعضاء، وخاصة إيران.

وافاد انه سيتم في اجتماع يوم الأربعاء مناقشة 16 بندا من جدول أعمال TRACECA، معربا عن امله في ان يكون لهذا الاجتماع نتيجة إيجابية لجميع الدول الاعضاء.

يشار الى ان برنامج TRACECA (Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia) هو ممر نقل دولي يهدف إلى تعزيز التجارة والنقل بين أوروبا وقارة آسيا عبر منطقة القوقاز وتركيا. تم تأسيس هذا البرنامج في عام 1993 بمبادرة من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى في المنطقة.

ويهدف الى تسهيل التجارة بين الدول المشاركة من خلال تحسين البنية التحتية للنقل، تطوير الطرق والموانئ والسكك الحديدية لتعزيز الربط بين الدول الأوروبية والآسيوية وجذب الاستثمارات في مشاريع النقل والبنية التحتية.

كما ان الدول المشاركة في TRACECA ، تشمل دولا من أوروبا الشرقية، القوقاز وآسيا الوسطى، وكذلك دول من البحر الأبيض المتوسط.

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