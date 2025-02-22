إيران تؤكد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الاتحاد الأوراسي

وفي تصريحاته، شدد مقيمي على أن النجاح في التصدير يتطلب التخطيط الدقيق والعمل المستمر، موضحًا أنه يجب الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة وعدم الاكتفاء بالعموميات. كما أضاف أن تحقيق النجاح في أسواق أوراسيا يتطلب التعاون المستدام والمثابرة.

ويقام المعرض التجاري الثالث مع أوراسيا في الموقع الدائم لمعرض طهران الدولي بمساحة 12 ألف متر مربع، ويشارك فيه 180 شركة إيرانية و160 شركة أجنبية. المعرض يستمر حتى يوم الاثنين المقبل.

يُذكر أن الاتحاد الأوراسي هو اتحاد اقتصادي دولي يضم دولًا مثل بيلاروسيا وكازاخستان وروسيا وقيرغيزستان وأرمينيا، مع إيران كعضو مراقب.

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