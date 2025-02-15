صادرات إیران من النحاس تبلغ 644 ملیون دولار

وأعلنت منظمة تطوير وتحديث المناجم والصناعات المعدنية (IMIDRO) أنه وفقا للإحصائيات التي أعلنتها الشركة الوطنية الإيرانية لصناعات النحاس، فإن إجمالي قيمة مبيعات الشركة خلال العام الإيراني الحالي بلغ 644 مليون دولار مسجلا نموا بنسبة 32% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

يذکر أنه الدراسات تشیر إلى أن إيران التي تستحوذ على 36.5 مليون طن من احتياطي النحاس أي ما يعادل 4.2 بالمئة من الاحتياطي العالمي للنحاس، تحتل الیوم المرتبة السابعة في هذا المجال بالعالم.

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