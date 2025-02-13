التوقيع قريبا على عقد لتعزيز ضغط الغاز في حقل "بارس الجنوبي" بقيمة 17 مليار دولار
اعلن مساعد وزير النفط والمدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية انه سيتم قريبا التوقيع على عقد بقيمة 17 مليار دولار لتعزيز الضغط في حقل "بارس الجنوبي"، في محافظة بوشهر جنوب ايران ، باعتباره أحد أكبر العقود في تاريخ صناعة النفط بالبلاد.
وأضاف حميد بورد، الأربعاء، في اجتماع مجلس التنمية والتخطيط في مدينة عسلوية التابعة لمحافظة بوشهر: "سيتم بناء وتركيب ضعف المعدات التي تم تركيبها حتى الآن في البحر لتنفيذ مشروع تعزيز الضغط في حقل "بارس الجنوبي"، الأمر الذي سيخلق سوقا اقتصادية كبيرة للبلاد ويساعد في زيادة خلق فرص العمل".
وقال: "نحن نحاول ضمان استمرار صادرات النفط دون انقطاع، حتى برغم المشاكل المحتملة، وألا تتوقف القوة الدافعة للاقتصاد الإيراني".
وأعرب بورد عن أمله في أن يتم جمع جزء كبير من غازات الشعلة المصاحبة لاستخراج النفط من منطقة عسلوية بحلول نهاية العام الايراني القادم (ينتهي في 20 اذار/مارس 2026).