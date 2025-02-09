وزیر النفط یرد علی تهدید ترامب بخفض صادرات إیران النفطیة إلی الصفر

وقال باك نجاد، اليوم الأحد، ردا على قيام ترامب بإعادة سياسة "الضغوط القصوى" بهدف تصفير صادرات النفط الإيراني: "هذا حلم بالنسبة لهم ولن يتمكنوا أبدا من تحقيق هذا الحلم".

وأكد محسن باكنجاد: "هذه السياسة سياسة فاشلة؛ إذا حاولوا تطبيق سياسة سبق تجربتها وفشلت، فسوف يفشلون ويفشلون مرة أخرى".

وأوضح وزير النفط أنه وفقاً للظروف التي نواجهها فإن المختصين في صناعة النفط والخبراء العاملين في قطاع التصدير سيتخذون بالتأكيد إجراءات خاصة ومناسبة، وأضاف: "كلما زادت قيودنا كلما كانت الإجراءات المتخذة أكثر تعقيداً".

وأضاف باكنجاد، خلال زيارته لمحطة بارشين لتعزيز ضغط الغاز، أمس (السبت 10 فبراير/شباط)، في إشارة إلى إنجازات صناعة النفط بعد انتصار الثورة الإسلامية: "عندما غادر الأجانب صناعة النفط، ربما لم يصدقوا أن زملائنا وموظفي صناعة النفط يمكنهم إدارة هذه الصناعة المعقدة من المنبع إلى المصب بدون وجودهم".

وأضاف: "اليوم نشهد تحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف مجالات صناعة النفط في مجال تجهيز وتطوير حقول النفط والغاز، وبهذه الإمكانيات أصبحت صناعة النفط والغاز تدار إلى حد كبير من قبل القطاع المحلي".

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