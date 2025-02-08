الرئیس بزشكيان یرعی مراسم افتتاح أحد أكبر المجمعات الترفيهية في جنوب البلاد

وافتتحت قرية کهر بارك السياحية، التي تبلغ مساحتها نحو 570 هكتارا،صباح اليوم السبت، بحضور رئیس الجمهوریة.

وتضم هذه القرية مرافق مثل الحديقة المائية ومجمع الحياة البرية وقطار الرعب وبحيرة صناعية وشلال صناعي وملعب مغطى ووحدات سكنية وملاعب رياضية متنوعة.

وتم توفير 750 فرصة عمل مباشرة وأكثر من 1000 فرصة عمل غير مباشرة بتنفيذ هذا المشروع.

هذا وقد وصل رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، صباح اليوم السبت، إلى مدينة سيرجان بمحافظة كرمان جنوب شرق ايران، تزامنا مع أيام عشرة الفجر وذكرى انتصار الثورة الإسلامية، بهدف افتتاح عدد من المشاريع الكبرى في صناعة التعدين.

وبرعاية الرئيس بزشكيان، سيتم اليوم افتتاح أربعة مشاريع في قطاع التعدين والسياحة تابعة لشركة "كل كهر" للتعدين والصناعة بائتمان يزيد عن 20 تريليون تومان.

وتشمل هذه المشاريع الاقتصادية الكبرى مصنعين عملاقين من الحديد الإسفنجي في منطقة "كل كهر"، وخط نقل الغاز إلى المحافظة، وقرية "كهر بارك" السياحية، كأكبر مجمع سياحي في الشرق الأوسط.

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