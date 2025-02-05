وزیر النفط الإيراني: لقد حطمنا الرقم القياسي لصادرات النفط لمدة أكثر من 10 سنوات

وقال "محسن باك نجاد" اليوم الأربعاء على هامش اجتماع مجلس الوزراء: إن الشعب یشعر بالسعادة عندما يسمع أنباء تحطيم الرقم القياسي لصادرات النفط.

وأشار إلى ظروف اجراءات الحظر وإمكانية زیادتها وأضاف: مستعدون في أي موقف لتقديم الحلول والوصول إلى الأهداف وإذا استمرت اجراءات الحظر فإن استراتيجياتنا ستستمر حسب الظروف.

وتابع وزير النفط: لن نقف مكتوفي الأيدي عندما يتحدثون عن ممارسة سیاسة الضغط الأقصى علینا وأعتقد أن الضغط الأقصى هو نظرية فاشلة.

وأشار إلى زيارة الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص لإيران وقال: هيثم الغيص كان ضيفنا وكان له لقاء مع رئيس الجمهوریة .

وقال باك نجاد: زار هيثم الغيص أحد معارضنا بعد لقائه رئيس الجمهوریة، ومن المؤكد أن قدرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال تصنیع المعدات أكثر بكثير مما تم عرضه في ذلك المعرض، والأمين العام لمنظمة أوبك يعرف ذلك.

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