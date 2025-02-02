إيران تسجل رقما قياسيا في انتاج الديزل

وقال مساعد وزير النفط الإيراني في شؤون التكرير والتوزيع إن انتاج الديزل حقق نموا وصل إلى 14 مليون لتر مقارنة مع متوسط الانتاج مع الفترة ذاتها مع العام الإيراني الماضي. وبذلك تسجل إيران معدل انتاج قياسي غير مسبوق.

وأضاف أن في إنتاج البنزين حققنا أيضا متوسط نمو يومي قدره 10 ملايين لتر خلال الأشهر الخمسة الماضية.

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