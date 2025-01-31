مساعد وزير الاقتصاد: التأخر في اتخاذ القرار بشأن مجموعة العمل المالي أدى إلى خلق أجواء ضد إيران

وقال "هادي خاني" إن عدم إدارة الفرص والتهديدات المتعلقة بتوصيات مجموعة العمل المالي في البلاد وتحديد الوقت لاتخاذ القرارات الرئيسية المتعلقة بالمعايير الدولية، يوفر عمليا هذا المجال لعدونا لتبرير السلوك العدائي ضد مصالحنا الوطنية. وإقناع الدول الأخرى بالانضمام إليهم وتكثيف إنشاء شبكات إقليمية ودولية ضد إيران.

وأضاف: أعلنا أن مسألة تأخر مجموعة العمل المالي (FATF) في شطب اسم ايران من التوصية رقم سبعة لهذه المجموعة كانت مثالا للسلوك السياسي ولقد احتجنا وتمكنا من الحصول على النتيجة اللازمة رغم عرقلة بعض الدول.

وقال إن شطب اسم ايران من التوصية رقم سبعة لمجموعة العمل المالي (FATF) والتقدير الرسمي للمجموعة الإقليمية لمجموعة العمل المالي في أوراسيا لأعمال البلاد في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووموافقة المجموعة الإقليمية لمجموعة العمل المالي في أوراسيا على تقديم خدمات الاستشارات الفنية لإيران للخروج من القائمة السوداء بالتصويت الحاسم لجميع الأعضاء تعتبر من أمثلة على إدارة الظروف لمنع تطبيق السلوكيات المسيسة.

وقال إن الدول المتحالفة والصديقة لنا في مجموعة العمل المالي تطالب إيران بعدم السماح لبعض الدول الأعضاء التي تحاول دفع أعضاء آخرين ضد بلدنا، بخلق الذريعة ضدنا .

endNewsMessage1