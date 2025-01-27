المعرض الدولي الـ 6 للسيارات يبدا اعماله في طهران

ويشارك في هذا المعرض، الذي يستمر على مدى خمسة ايام، أكثر من 40 شركة ناشطة في صناعة السيارات والصناعات ذات الصلة؛ وبما يشمل 32 شركة محلية، و12 شركة أجنبية من عدة دول، مثل الصين وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا.

ويعرض في هذا الحدث الصناعي الدولي، الذي يقام هذا العام على مساحة تقدر بـ 20 ألف متر مربع، أحدث الإنجازات والابتكارات في مجال صناعة السيارات.

كما يتم في اطار فعاليات المعرض الدولي الـ 6 لصناعة السيارات بطهران، عرض مجموعة من انواع السيارات والعلامات التجارية والشاحنات الثقيلة.

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