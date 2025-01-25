صادرات إیران غیر النفطیة تسجل 47.8 ملیار دولار

و أشار الوزير همتي في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي مساء الجمعة، أن واردات البلاد قد بلغت في الفترة المذكورة 56 مليار دولار ( منها ذهب بقيمة 6.3 مليار دولار) بزيادة 3 بالمئة فقط، وبدون احتساب الذهب تسجل انخفاضا بنسبة 10 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة.

وبيّن أن بحسب أحدث بيانات مصلحة الجمارك، فإن الصادرات غير النفطية بلغت 47.8 مليار دولار بنمو 18 بالمئة عن العام الماضي، وأن العجز التجاري غير النفطي بدون حساب توريد الذهب في هذين العامين قد انخفض من 12.5 مليار دولار الى 2 مليار دولار.

ونوه الى أن باحتساب صادرات نفط باكثر من 30 مليار دولار يحقق الميزان التجاري (النفطي وغير النفطي) فائضاً باكثر من 28 مليار دولار.

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