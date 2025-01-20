صادرات إیران غیر النفطیة إلى کوریا الجنوبیة تشهد نموا بنسبة 180% خلال عام 2024

وأعلنت غرفة التجارة المشتركة بين إيران وكوريا الجنوبية أن صادرات كوريا الجنوبية إلى إيران في عام 2024 قد انخفضت بنسبة 11% لتصل إلى 142.631 مليون دولار، بينما ارتفعت صادرات إيران غير النفطية إلى كوريا الجنوبية بنسبة 180% لتصل إلى 8.609 مليون دولار.

وفي المقابل، كانت صادرات كوريا إلى إيران في عام 2023 قد بلغت 183.314 مليون دولار، بينما كانت صادرات إيران إلى كوريا الجنوبية 3.723 مليون دولار فقط. ويُظهر هذا التفاوت بشكل واضح التغيرات الكبيرة في هيكل التجارة بين البلدين.

وقد تراجع حجم صادرات كوريا إلى إيران بنسبة 11% في عام 2024 مقارنةً بالعام 2023 بسبب عدة عوامل، بما في ذلك العقوبات والقيود المصرفية والتغيرات في أسواق كوريا والوضع الاقتصادي في إيران. من جهة أخرى، فإن الزيادة الكبيرة في صادرات إيران غير النفطية إلى كوريا الجنوبية تعود إلى عوامل متعددة، مثل السعي لتقليل الاعتماد على النفط واحتياج السوق الكوري للسلع الإيرانية.

وتشير إحصائيات التجارة بين إيران وكوريا الجنوبية في عام 2023 إلى وجود عجز تجاري لصالح كوريا الجنوبية، حيث كانت إيران تعتبر مستوردًا كبيرًا من كوريا. لكن في عام 2024، مع الزيادة الكبيرة في صادرات إيران غير النفطية إلى كوريا (180%)، بدأ هذا الاتجاه في التغيير.

وتُظهر الزيادة في صادرات إيران غير النفطية إلى كوريا الجنوبية في عام 2024 الجهود الجادة التي تبذلها إيران لتحقيق الاستقلال الاقتصادي وتقليل اعتمادها على النفط. كما أن هذا النمو في الصادرات قد يكون نتيجة للسياسات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين إيران وكوريا، التي تركز على تعزيز العلاقات التجارية وفتح آفاق جديدة للتعاون.

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