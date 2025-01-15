تجارة ایران وروسیا تتخطى 1.9 ملیار دولار

وذكرت الجمارك في بيان اليوم الاربعاء، بأن الصادرات غير النفطية الايرانية لروسيا سجلت 1.056 مليون طن بقيمة 803 ملايين دولار بنمو 14 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة 2023.

بالمقابل أكدت أن واردات ايران من روسيا بلغت 1.491 مليون طن بقيمة 1.099 مليار دولار.

وأشارت الى أن منتج "الفلفل الحلو" تصدرت قائمة المنتجات المصدرة لروسيا بزيادة كمّية بنسبة 175 بالمئة.

الجمارك بيّنت بأن الذهب الخام كان أهم سلعة تصديرية لروسيا الى ايران في الشهور التسعة المذكورة بحجم 3.595 طن بقيمة 281 مليون دولار.

endNewsMessage1