إیران وباکستان تتوصلان إلى اتفاق بشأن تمدید عقد بیع الکهرباء

وأفادت موقع "بيزنس ريكوردر" عن مصادر مطلعة أن باكستان وإيران اتفقتا على تمديد عقد بيع الكهرباء بين البلدين بعد مفاوضات ناجحة بين الجهات المعنية في البلدين، وحددت السعر بين 7.7 و11.45 سنتًا لكل كيلووات ساعة.

وكان العقد السابق لبيع الكهرباء بين وكالة شراء الكهرباء المركزية في باكستان وشركة الكهرباء الإيرانية قد انتهى في 31 ديسمبر 2024.

وتستورد باكستان اليوم 100 ميغاوات من الكهرباء من إيران لتلبية احتياجات المناطق الحدودية في بلوشستان، ويتم دفع المبلغ عبر القنوات غير الرسمية أو بناءً على مقايضة البضائع بين البلدين.

ويبلغ إجمالي واردات باكستان السنوية من الكهرباء من إيران حوالي 18 ميغاوات. ويبلغ سعر الكهرباء الإيرانية التي تُوزع على مناطق بلوشستان الحدودية 27 روبية لكل وحدة، وهو أقل بكثير من تكلفة الكهرباء المنتجة من الفحم المستورد.

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