انتاج ایران من الغاز یبلغ 850 ملیون متر مکعب یومیا

وقال جولائي خلال تفقده منطقة عسلوية للطاقة (جنوب ايران): وصل انتاج الغاز في البلاد إلى ما بين 850 و860 مليون متر مكعب يوميا، منها 590 مليون متر مكعب يتم إنتاجها في مصفاة "بارس جنوبي" في الموقع الأول الذي يضم 8 مصافي والموقع الثاني الذي يضم 5 مصافي.

واوضح انه بالإضافة إلى الغاز، يتم إنتاج 700 ألف برميل من مكثفات الغاز، و20 ألف طن من الغاز المسال، و1500 طن من الكبريت، و5 إلى 6 آلاف طن من غاز الإيثان يوميا.

واردف جولائي: يبلغ حجم الاستهلاك المنزلي من الغاز في الصيف في ايران 150 مليون متر مكعب، ويتضاعف أربع مرات ليصل إلى 650 مليون متر مكعب في فصل الشتاء، لذلك فإن معدل استهلاك الطاقة كبير في البلاد.

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