العراق: إیران ابلغتنا باستئناف ضخ الغاز بعد 10 ایام

وفي حديث لـ"الغد برس" قال ان الجانب الإيراني ابلغنا إن توقف ضخ الغاز سببه وجود أعمال صيانة على أنابيب النقل، وسيستأنف بعد 10 أيام.

وقال موسى ان بعض محطات الإنتاج الجاهزة للعمل توقفت بسبب شح إمدادات الغاز الإيراني، ما أدى إلى تراجع قدرة المنظومة على تلبية احتياجات المواطنين في ظل الطلب المتزايد على الكهرباء خلال فصل الشتاء.

وأوضح أن توقف امدادات الغاز الإيراني، أدى إلى ضغط كبير على المنظومة الكهربائية وأثر بشكل كبير على إنتاج الطاقة لتفقد المنظومة من 7 الى 8 الاف ميغاوط من الطاقة الكهربائية.

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