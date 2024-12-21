إیران ترفع إنتاجها الیومی من النفط بمقدار 15 ملیون لتر

وصرح نائب رئيس شركة تكرير وتوزيع النفط الوطنية الإيرانية محمد علي دادور أن متوسط الإنتاج اليومي من النفط في الأشهر الخمسة الأولى من العام الإيراني الحالي (بدأ في 20 مارس 2024) بلغ حوالي 111 مليون لتر، والذي ارتفع الآن إلى أكثر من 125 مليون لتر.

كما أعرب عن أمله في أن تضيف الوحدات الجديدة في مصفاة آبادان، والتي من المقرر أن تدخل الخدمة خلال الشهرين المقبلين، أكثر من 3 ملايين لتر من الديزل يورو 5 إلى إمدادات الوقود في البلاد، مما يرفع الإنتاج اليومي إلى حوالي 128 إلى 130 مليون لتر.

وأشار دادور إلى أن هذه الزيادة في الإنتاج هي علامة أمل على أن البلاد يمكن أن تتحمل الشتاء مع مخاوف أقل.

وقال إنه منذ تشكيل الحكومة الجديدة في أواخر أغسطس، كانت إحدى الأولويات الرئيسية للإدارة الجديدة في الشركة ضمان إمدادات الوقود في الشتاء، مضيفًا أن هذا الهدف تم تحقيقه من خلال معالجة الاختناقات وزيادة المواد الخام لمصافي البلاد بأكثر من 100 ألف برميل يوميًا وتحسين الظروف التشغيلية والاستفادة من الطاقة الخاملة لوحدات التكسير الحفزي وتشغيل وحدة التكسير الهيدروجيني في مصفاة آبادان.

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