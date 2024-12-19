وزير الاقتصاد: مجموعة "دي8" تهدف للوصول الى تجارة قيمتها 500 مليار دولار

واضاف همتي في مقطع فيديو نشره اليوم الخميس بينما كان في الطائرة التي تقله والوفد المرافق لرئيس الجمهورية في زيارته للقاهرة أنه تمر قرابة 30 عاما على تاسيس "دي 8" لكنه لم يتم الافادة من هذه الفرصة كما يجب لاسباب مختلفة.

ويشارك رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان الذي يزور القاهرة على راس وفد رفيع، في الدورة الحادية عشرة لقمة مجموعة "دي 8".

وتابع ان هدف مجموعة الدول الثماني الاسلامية النامية، هو التطوير الاقتصادي والاجتماعي المستدام للاعضاء، ورغم ان حجم التجارة بين الاعضاء لم يبلغ المستوى المنشود لكنه جيد، لان 7 الى 8 بالمائة من التجارة بين هذه الدول تتم بالعملة الوطنية، ويتوقع ان يصل هذا الرقم الى 10 بالمائة مستقبلا، فضلا عن ان حجم التجارة بين الاعضاء سيصل الى 500 مليار دولار بنهاية العقد الحالي (2030).

واكد وزير الاقتصاد والمالية ان قيمة التجارة بين اعضاء هذه المجموعة تبلغ في الوقت الحاضر 125 مليار دولار، قائلا ان سياسة الحكومة الرابعة عشرة مبنية على المزيد من التعاون مع دول المنطقة وستستفيد من هذه الفرصة بشكل اكبر.

واوضح ان مجموعة "دي8" تشتمل على أنواع النشاطات بما فيها السياحة والجامعات والتكنولوجيا والجمارك والنقل والطاقة والتجارة باشكال مختلفة.

وتضم مجموعة الدول الثماني الاسلامية النامية للتعاون الاقتصادي (دي8) في عضويتها كلا من ايران وتركيا وباكستان وبنغلادش واندونيسيا وماليزيا ومصر ونيجيريا.

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