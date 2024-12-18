انتاج ایران من النفط یزداد 70 إلى 100 الف برمیل

واكد بورد ان هذه الزيادة في استخراج النفط والغاز الخامين هي حصيلة الجهد الدؤوب للعاملين في المناطق النفطية لاسيما في شركة "متن" ونفط وغاز اروندان".

واوضح المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الايرانية مساعد وزير النفط انه يتم حاليا استخراج اكثر من مليار متر مكعب من الغاز الخام يوميا.

وكان وزير النفط محسن باك نجاد قد قال اليوم ان زملائي استطاعوا في ظل تغيرات العملية في مصافي النفط وزيادة التغذية، اضافة اكثر من 10 ملايين لتر يوميا الى انتاج النفط والغاز، والحال ذاته فيما يتعلق بالبنزين.

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