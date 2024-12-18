المركزي الايراني: لا إنخفاض بمبيعات النفط والإستثمارات

واوضح محمد رضا فرؤْن في حوار للتلفزيون الايراني مساء الثلاثاء، أن إشاعة أثيرت بان الصين قللت من مشتريات النفط الايراني بمقدار 300 الف طن، وانها ستشتري كميات أقل في المستقبل، علماً أنها هذا غير صحيح البتّة، حيث إن مبيعات النفط والاستثمارات أيضا تشهد نموا مضطردا.

وأستطرد أن غداة اعلان البنك المركزي بيانه بخصوص آلية سعر الصرف الجديد في البلاد، بدأت موجة قوية من الاخبار المهندسة والحرب النفسية من خارج البلاد منها ما أدعته سي إن إن في مشاهدة "مسيّرات ايرانية" مريبة في سماء نيوجرسي، فضلا عن التهديدات العسكرية للكيان الاسرائيلي وإثارة موضوع آلية الزناد، وتهديدات ترامب عبر صحيفة وول ستريت جورنال بجانب مشتريات الصين من النفط الايراني.

واضاف أن الشائعات الجديدة هذه تسببت بزيادة التوقعات التضخمية بشكل سلبي وارتفاع سعر الصرف بالسوق غير الرسمية وأن هذا مخططا له مسبقا.وأعتبر أن كافة ما يطرح هو حرب نفسية، حيث إن لا انتاج النفط قد انخفض ولا احتياطي النقد الاجنبي للبلاد، بل ايران من الدول الخمس الاولى في شراء الذهب وهي من الدول الاعلى باحتياطي الذهب قياسا باحتياطي النقد الاجنبي.

وأضاف نحو 20 بالمئة من احتياطي النقد الاجنبي تم تبديله للذهب وهو بحوزة البنك المركزي الايراني الآن.وشدد فرزين على ايران من الاعلى إمتلاكا لاحتياطي الذهب ولا داعي للقلق بالنسبة الى المستقبل وأن مبيعات النفط والاستثمار في نمو مضطرد.

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