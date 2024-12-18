وزير النفط الإيراني: لا نواجه اي مشكلة في بيع النفط
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قال وزير النفط محسن باك نجاد اننا لا نمر باي مشكلة في مجال مبيعات النفط في الاسواق العالمية مضيفا انه سيتم قريبا وضع نص نهائي لاتفاقات زيادة انتاج الغاز.
وقال باك نجاد اليوم الاربعاء للصحفيين عقب اجتماع مجلس الوزراء ان اتفاقات جيدة حصلت مع الدول الجارة في مجال دبلوماسية الطاقة، وثمة احتمال ان يتم خلال الايام القليلة القادمة التوصل الى محصلة حول موضوع مقايضة الغاز مع الدول الاخرى.
وبشان الشائعات التي تثار في الفضاء الافتراضي حول مشاكل بيع النفط اكد وزير النفط ان هذا الاجراء هو جزء من العمليات النفسية المعادية، مؤكدا اننا لا نواجه اي مشكلة في مجال مبيعات النفط وتم اتخاذ التدابير اللازمة في هذا المجال.