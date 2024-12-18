وزير النفط الإيراني: لا نواجه اي مشكلة في بيع النفط

وقال باك نجاد اليوم الاربعاء للصحفيين عقب اجتماع مجلس الوزراء ان اتفاقات جيدة حصلت مع الدول الجارة في مجال دبلوماسية الطاقة، وثمة احتمال ان يتم خلال الايام القليلة القادمة التوصل الى محصلة حول موضوع مقايضة الغاز مع الدول الاخرى.

وبشان الشائعات التي تثار في الفضاء الافتراضي حول مشاكل بيع النفط اكد وزير النفط ان هذا الاجراء هو جزء من العمليات النفسية المعادية، مؤكدا اننا لا نواجه اي مشكلة في مجال مبيعات النفط وتم اتخاذ التدابير اللازمة في هذا المجال.

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