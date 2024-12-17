مسؤول برلماني: تخصيص 11 مليار دولار لاستيراد السلع الأساسية

وقال غلام رضا تاجكردون في تصريح له مساء الاثنين: تم تخصيص 11 مليار دولار لاستيراد السلع الأساسية التي سيتم تقسيمها بين القطاعات المختلفة.

واضاف: تم خلال العامين الاخيرين إنفاق 18 مليار دولار على توفير السلع الأساسية للبلاد.

واوضح أنه تم إنفاق 6 إلى 7 مليارات دولار على الادوية والعلاج في العامين الاخيرين، وقال: لم يتم إلغاء العملة التفضيلية (المدعومة من قبل الحكومة) المخصصة للادوية في موازنة العام المقبل، حيث تبلغ الاعتمادات التي تم اخذها بنظر الاعتبار ما بين 3 الى 3.5 مليار دولار.

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