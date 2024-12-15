سعر النفط الإيراني للصين عند أعلى مستوى منذ سنوات

وأكد متعاملون ومحللون أن سعر النفط الخام الإيراني المُصدَّر للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب "عقوبات " أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجستية." على حد قولهم



ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خُمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.



وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود "العقوبات"، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.



وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.



بحسب رويترز وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.



وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعماً جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.

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