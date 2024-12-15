بزشکیان: یجب الافادة من الخبرات العالمیة الناجحة لاعداد خارطة طریق للمناطق الحرة

واشار بزشكيان في اجتماع الاقتصاد البحري الى وجود مناطق حرة عديدة وموانئ في البلاد مؤكدا على التخطيط الصحيح للنهوض بجودة الانشطة في الاقتصاد البحري.

واعتبر رئيس الجمهورية "استكمال الخطوط الحديدية والبرية لربط موانئ البلاد باحدها الاخر" بانه ضرورة داعيا وزارة الطرق والمواصلات لاعداد خطتها للجلسة القادمة بشان هذه الممرات.

وفي معرض اشارته الى تنوع البرامج وانشطة المناطق الاقتصادية الحرة في العالم قال رئيس الجمهورية انه يمكن من اجل تنويع الانشطة في المناطق الحرة، الافادة من طاقات جامعات البلاد بشكل واسع النطاق.

ودعا الى زيادة الطاقة التجارية لموانئ شمال البلاد وقال ان موانئ شمال البلاد تملك طاقات هائلة في مجال السياحة ويمكن من خلال الاتفاق مع سائر الدول المطلة على بحر قزوين، وضع خطط مفصلة في مجال السياحة والرحلات البحرية.

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