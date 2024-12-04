الأمین العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز یصل إلى إیران

وكان مساعد وزير النفط للشؤون الدولية والتجارية علي موسوي اعلن في وثت سابق، استضافة طهران الاجتماع الوزاري الـ 26 لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) في طهران خلال فترة 6 لغاية 8 ديسمبر/كانون الثاني الجاري.

وأوضح موسوي بأن وزير النفط الايراني "محسن باك نجاد" سيرأس الاجتماع الذي سيشارك باعماله وزراء 16 بلداً مصدرا ومنتجاً للغاز بالعالم.

وأشار أن منتدى الدول المصدرة للغاز يضم 12 عضوا أساسيا و8 بصفة مراقب.وأستدرك أن لغاية الان 10 دول من الاعضاء الأساسيين بالمنتدى أعلنت عن المشاركة بالاجتماع الوزاري، وعليه فانه قد إكتمل النصاب اللازم لعقده.

موسوي عدّد الدول الاعضاء بالمنتدي وهي ايران وروسيا وقطر والجزائر وبوليفيا وغينيا الاستوائية وليبيا ونيجيريا وترينيداد وتوباغو والامارات وفنزويلا ومصر، أما الدول بصفة مراقب فهي أنغولا والعراق وآذربيجان وماليزيا وموريتانيا وموزبيق والبيرو والسنغال.

وأستطرد أن الدول الاعضاء تستحوذ على 70 من احتياطيات الغاز بالعالم وعلى 40 بالمئة من الانتاج و47 بالمئة من صادرات الغاز عبر الأنابيب و51 بالمئة من صادرات الغاز المسال.

endNewsMessage1