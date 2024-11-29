الرئيس بزشكيان يصدر الإذن بزيادة حصة الحكومة في صندوق النقد الدولي

وتنفيذا للمادة 123 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اوعز الرئيس بزشكيان، الخميس، للبنك المركزي ووزارة الاقتصاد والمالية بتنفيذ "قانون السماح بزيادة حصة حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في صندوق النقد الدولي"، الذي تمت الموافقة عليه في الجلسة العامة لمجلس الشورى الاسلامي يوم 30 تشرين الاول/اكتوبر ، وحظي بموافقة مجلس صيانة الدستور يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر.

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