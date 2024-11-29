حجم التبادل التجاري بين ايران والدول المجاورة يبلغ 38 مليار دولار

وقال براهمن في اجتماع مشترك مع الناشطين الاقتصاديين في محافظة كلستان شمال ايران يوم الخميس: حاليًا، تبلغ القدرة التصديرية للبلاد مع المرافق الحالية 360 مليار دولار، لكن الصادرات المنجزة فعليا مثل سُبع القدرة التصديرية للبلاد.

وأضاف: ان حجم التبادل التجاري للبلاد مع القارة الأفريقية التي تضم 55 دولة، يبلغ 1.3 مليار دولار من اجمالي حجم التبادل التجاري للقارة مع دول العالم البالغ 1500 مليار دولار.

واوضح رئيس الغرفة المشتركة بين إيران وأفريقيا أنه تم القيام بالعديد من الزيارات إلى هذه القارة من أجل تعزيز التجارة الخارجية مع دولها ، وأضاف أن قارة أفريقيا تتمتع بإمكانيات كثيرة ولديها القدرة على استيعاب معظم السلع الايرانية لذلك يمكن أن تكون واحدة من الأسواق الهامة لإيران.

واعتبر أن قفزة الإنتاج غير ممكنة دون تحقيق قفزة في التصدير، وأوضح: يجب أن نأخذ بأيدي الوحدات الإنتاجية الناشطة في مجال التصدير غير المتمكنة حتى لا تواجه تحديات لمواصلة عملها.

وصرح رئيس الغرفة المشتركة بين إيران وإفريقيا أن امكانيات البلاد تبلغ سبعة أضعاف عدد السكان الحالي وقال: بينما لدينا أكبر حدود مع العراق، فإن علاقاتنا التجارية معه البالغة 10 مليارات دولار تعتبر ضئيلة جدا.

وشدد بهرامن على ضرورة حل المشكلة المتعلقة بمجموعة العمل المالي الدولية (FATF) وقال: ما لم يتم حل المشاكل المتعلقة بمجموعة العمل المالي الدولية، لن يتم حل مشاكل الناشطين الاقتصاديين أيضاً، وحتى لو تم التصدير، فلا يمكن لعوائدهم أن تدخل البلاد بطريقة شفافة.

وقال: يجب أن نحقق التنمية بنسبة 8 بالمئة في البلاد، وإذا لم يتحقق ذلك فسنكون مدينين للأجيال القادمة.

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