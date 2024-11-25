همتي: قدرات إيران تزايدت في النظام الدولي الجديد

وأضاف همتي، في كلمة له خلال اجتماع الوزراء الحاضرين في مؤتمر الاستثمار العالمي الـ28، بالرياض : إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية داخليا وتعزيز مكانتها في المحافل الدولیة، سعت بشكل مستمر إلى توفير مجالات للتعاون المشترك.

واشار وزير الاقتصاد الى، أن "العقوبات الاقتصادية لا تضر بإيران فقط، وانما أضرارها السياسية والاقتصادية قد امتدت إلى اقتصاد المنطقة والعالم برمته.

وأضاف : إيران تمكنت من توفير فرص مناسبة لاستقطاب مشاريع استثمارية عالية الجودة، في ظل العشرات من المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة التجارية الصناعية المتوفرة في البلاد.

وتابع همتي : لقد شهدت إيران، خلال العقد الماضي، طفرة اقتصادية نوعية في مجال الصناعات المعرفية، مما يظهر قدرتنا على الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة.

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