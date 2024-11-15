بزشکیان یتفقد المعرض الوطني للحرف اليدوية

تفقد الرئيس بزشکیان، خلال هذه الزيارة التي تزامنت مع اليوم الثالث لنشاطات المعرض الوطني السابع والثلاثين للصناعات اليدوية، مختلف الأجنحة والأقسام المقامة في هذا المعرض.

ورافق "سيد رضا صالحي أميري"، وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الايراني، و"مريم جلالي"، مساعدة الوزير لشؤون الصناعات التقليدية، ومجموعة من مديري القطاعين العام والخاص في المجالات ذات الصلة رئيس الجمهورية في هذه الزيارة التفقدية.

وعلى هامش الزيارة تحدث بزشکیان مع عدد من الفنانين والحرفيين والمشارکین في هذا المعرض، الذي بدا في دورته الـ37، منذ الأربعاء الماضي 13 تشرین الثاني/نوفمبر الجاري في طهران.

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