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اقتصاد ١٣ / ١١ / ٢٠٢٤ - ١٩:٥٠:٣٩

وزیر الطاقة یتحدث عن زیادة تولید 500 میغاواط للکهرباء قبل ذروة العام المقبل

قال وزير الطاقة عباس علي ابادي انه سيتم قبل ذروة الاستهلاك في العام الايراني المقبل، توليد 500 ميغاواط كهرباء وإضافتها الى الشبكة العامة للبلاد. موضحا أن قسما لافتا منها سيتم توليده من خلال الافادة من الطاقات المتجددة.