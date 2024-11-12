سفراء الدول الأعضاء في الآسيان لدى ايران يزورون منطقة تشابهار التجارية

وقام سفراء دول جنوب شرق آسيا، بما في ذلك إندونيسيا وماليزيا وبروناي وفيتنام والفلبين وتايلاند، إلى جانب الرئيسة التنفيذية لمنظمة منطقة تشابهار الحرة، حميراء ريغي، بزيارة مشروع مجمع مكران للصلب ومدينة البتروكيماويات.

ومن أهم خطط هذا الوفد زيارة الوحدات الإنتاجية وميناء الشهيدبهشتي والقدرات التجارية والاقتصادية لها للتعرف على الفرص الاستثمارية وتطوير العلاقات الاقتصادية.

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