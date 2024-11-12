المرکزی الإیرانی: شطب الدولار و"سویفت" فی التبادل التجاری مع روسیا

وأشار " محمد رضا فرزين" اليوم الثلاثاء، الى إتصال شبكة " شتاب" المصرفية الايرانية ببطاقة "مير" الروسية، وأن ايران لديها إتحاد نقدي مع روسيا ولا تتعامل معها بالدولار.

وبيّن المحافظ أن "سبام" قد حلّت مكان " سويفت" وبالوقت الراهن لا نتعامل مع روسيا عبر جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك " سويفت"، بل يتثمل الاجراء الحالي قيد التنفيذ بربط شبكة بطاقات الدفع مع نظيرتها الروسية، أي ربط بطاقة " شتاب" مع" مير". وأستدرك أنه بالنسبة للتعامل مع الدول الأخرى فإن البنك المركزي لديه برنامج أيضا، وعلى ضوء وجود اتحاد نقدي فلا يتم التعامل معها بالدولار.