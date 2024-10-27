تجاوز حجم صادرات ایران الى الدول الاسلامیة 20 ملیار دولار خلال 7 أشهر

واشار تقرير لمصلحة الجمارك الايرانية تابعته وكالة انباء فارس، الى ان ايران صدرت الى دول منظمة التعاون الاسلامي خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الايراني الحالي (فترة 20 اذار/مارس الى 20 تشرين الاول/اكتوبر 2024)، 50.6 مليون طن بقيمة 20 ملیار و364 مليون دولار.

واضاف التقرير بان حجم الصادرات الايرانية خلال الفترة المذكورة قياسا بالفترة المناظرة من العام الماضي شهد زيادة بالوزن 15 بالمائة و 22 بالمائة زيادة في القيمة .

كما اوضح التقرير بان حجم الواردات الايرانية من دول منظمة التعاون الاسلامي في نفس الفترة بلغ 12.4 مليون طن من السلع بقيمة 20 مليار و356 مليون دولار .واستنادا الى هذا التقرير فان حجم الواردات من الدول الاسلامية شهد زيادة في الوزن بنسبة 14 بالمائة وزيادة في القيمة بنسبة 21 بالمائة قياسا بالفترة المماثلة من العام الماضي.

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