أسعار النفط تتراجع مع ارتفاع المخزونات الأمیرکیة وجهود تهدئة توترات المنطقة

انخفض خام برنت إلى ما دون 76 دولاراً للبرميل بعد مكاسب تجاوزت 4% على مدار يومين، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط باتجاه 71 دولاراً. وقدّر معهد البترول الأميركي ارتفاع المخزونات بمقدار 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأرقام. ومن المقرر صدور البيانات الرسمية في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

في الشرق الأوسط، اتفق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن مقتل زعيم حماس يحيى السنوار مؤخراً فتح آفاقاً جديدة لإنهاء الصراع في غزة. ومع ذلك، ينتظر المتداولون رؤية كيفية رد إسرائيل على إيران بعد الضربة الصاروخية التي وقعت في وقت سابق من هذا الشهر.

شهدت أسعار النفط تقلبات حادة في أكتوبر، مما عزز من حالة عدم الاستقرار، حيث أثارت التوترات في الشرق الأوسط مخاوف من اضطرابات في الإمدادات من منطقة تشكل نحو ثلث الإنتاج العالمي. في آسيا، اتخذت الصين، أكبر مستورد للنفط، سلسلة من إجراءات التحفيز لمواجهة التباطؤ الاقتصادي، مما قد يدعم الطلب على الطاقة، لكن هناك شكوكاً حول فعالية هذه التدابير.

قال المحلل في شركة "كيتشنغ فيوتشرز" غاو جيان: "لا يزال سوق النفط الخام يعكس علاوة مخاطر جيوسياسية”، وأضاف: “إذا زالت هذه المخاطر، فإن انتباه المستثمرين سيتحول إلى الأساسيات الضعيفة".

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