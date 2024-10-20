80 مليار دولار .. حجم الإستثمارات الموظفة بحقل بارس الجنوبي الغازي

وأوضح " حميد رضا مسعودي" في اجتماع مجلس مدراء الشركة، بأنه منذ تأسيس شركة بارس (المشغلة لحقل بارس الجنوبي وتأسست ديسمبر/كانون الاول 1998) فإن توظيف الإستثمارات سجل اكثر من 80 مليار دولار في المشاريع التطورية لحقل بارس الجنوبي.

وأعتبر أن أهم أصول ورأس مال الشركة يتمثل بتراكم الخبرة الكبيرة في ادارة المشاريع وهيكلية الخبراء والمختصين فيها، معربا عن أمله بتحقيق مهمة توفير الغاز للبلاد وحل المشاكل المعترضة للمشاريع عبر الافادة من هذه الامكانيات .

يذكر أن حقل بارس الجنوبي المشترك مع قطر يقع بالخليج الفارسي، ويبعد بمسافة 100 كلم عن الساحل الجنوبي لايران، وتبلغ مساحته 9700 كلم مربع، إذ تستحوذ ايران على 3700 كلم مربع من هذه المساحة.

وتبلغ احتياطيات الغاز بحقل بارس الجنوبي 14.2 تريليون متر مكعب (تعادل 8 بالمئة من احتياطيات العالم و47 بالمئة من الاحتياطات المؤكدة في البلاد)، فضلا عن 19 مليار برميل مكثفات غاز و7.5 مليار برميل نفط خام في الطبقات النفطية ويعد أكبر مصدر للهيلوم.

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