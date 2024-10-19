الصادرات الایرانیة عبر منفذ مهران تسجل 765 ملیون دولار

وأشار سهراب كمري في تصريح اليوم السبت، أن الصادرات عبر مهران على مدى العام الايراني المنتهي 19 مارس/آذار 2024، كانت قد سجلت 3.220 مليون طن بقيمة 1.810 مليار دولار.وبيّن أن المنتجات البتروكيماوية ومعدات المحطات الكهربائية والمواد الانشائية والبلاط والسيراميك والمنتجات الفلزية والبلاستيكية والمنتجات الزراعية تشكل أهم السلع التصديرية عبر المنفذ الحدودي مع العراق.

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