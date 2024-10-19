الصادرات الایرانیة عبر منفذ مهران تسجل 765 ملیون دولار
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أعلن مدير جمارك إيلام غربي البلاد، تسجيل صادرات السلع عبر منفذ مهران الحدودي مع العراق 765 مليون دولار في النصف الاول من العام الايراني الجاري فترة 20 مارس/آذار حتى 21 سبتمبر/أيلول 2024.
وأشار سهراب كمري في تصريح اليوم السبت، أن الصادرات عبر مهران على مدى العام الايراني المنتهي 19 مارس/آذار 2024، كانت قد سجلت 3.220 مليون طن بقيمة 1.810 مليار دولار.وبيّن أن المنتجات البتروكيماوية ومعدات المحطات الكهربائية والمواد الانشائية والبلاط والسيراميك والمنتجات الفلزية والبلاستيكية والمنتجات الزراعية تشكل أهم السلع التصديرية عبر المنفذ الحدودي مع العراق.