أوبك: ارتفاع إنتاج النفط الإيراني إلى 3.316 مليون برميل يومياً في سبتمبر

وأستدرك التقرير ان إنتاج ايران سجل زيادة بـ 21 الف برميل عن المستوى المحقق في الشهر السابق اغسطس/آب.

ولفت الى أن ايران حافظت على المرتبة الثالثة من بين 12 عضوا في أوبك من حيث حجم الانتاج بعد كل من السعودية 8.971 مليون برميل يوميا والعراق 4.112 مليون برميل باليوم.

** زيادة انتاج ايران خلافاً لانتاج أوبك

التقرير أكد أن زيادة انتاج ايران بـ 21 الف برميل يوميا في شهر سبتمبر/أيلول قد تحققت فيما إنخفض انتاج السعودية 23 الف برميل والعراق 155 الف برميل في الشهر المذكور.

وذكر أن ايران حققت أعلى زيادة إنتاجية من بين الدول الاعضاء في سبتمبر/أيلول بنسبة 0.6 بالمئة بالمقابل فقد إنخفض إنتاج منظمة أوبك 2.3 بالمئة.

من جهة ثانية بيّن أن انتاج تحالف "أوبك بلس" سجل في الشهر المذكور زيادة بواقع 47 الف برميل يوميا الى متوسط 14.060مليون برميل صعودا عن متوسط 14.013 مليون برميل يوميا المحقق في الشهر السابق أغسطس/آب.

وبالمجموع بلغ انتاج أعضاء أوبك وتحالف أوبك بلس (أوبك+) في سبتمبر/أيلول إنخفاضا بـ 557 الف برميل الى 40.104 مليون برميل، هبوطاً عن 40.661 مليون برميل في الشهر السابق.

endNewsMessage1