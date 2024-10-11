صادرات إیران من البضائع غیر النفطیة بلغت 13 ملیون دولار خلال 6 أشهر

وتم خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري تصدير أكثر من 56 ألف طن من البضائع غير النفطية بقيمة 13 مليون و23 ألف دولار إلى تركمانستان من جمرك مازندران، والتي تشكل 5 بالمائة وزنا و8 بالمائة قيمة إجمالي صادرات جمارك محافظة مازندران.

وتشمل السلع المصدرة إلى تركمانستان منتجات الألبان والمعادن والمواد البلاستيكية والمنتجات الكيماوية والمعادن والأخشاب والأشياء الخشبية. وبحسب هذا التقرير، فقد دخلت البلاد في النصف الأول من العام الحالي 5000 طن من فحم الكوك من تركمانستان بقيمة 3 مليون و 519 ألف دولار عبر جمارك مازندران.

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