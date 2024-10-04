أسعار النفط تسجل أعلى مستوى لها منذ نهاية آب الماضي

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.12 % إلى 77.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:10 بتوقيت غرينتش، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات أو 0.11 % إلى 73.79 دولار للبرميل، وفق "رويترز".

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.81% إلى 78.25 دولار للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية آب الماضي.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.84% إلى 74.33 دولار للبرميل، وفقا لما أظهرته التداولات.

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