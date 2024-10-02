النفط یرتفع 5% بعد إطلاق إیران صورایخ على فلسطین المحتلة

ارتفع خام غرب تكساس الأمريكي تسليم نوفمبر إلى 71.58 دولار للبرميل، بارتفاع 5%، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر إلى 75.11 دولار للبرميل، بارتفاع 4.76%.

تصاعدت التوترات في الشرق الأوسط بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي، حيث قصفت إسرائيل حزب الله بغارات جوية، مما أسفر عن مقتل زعيم الحزب حسن نصر الله، وأرسلت الإحتلال قوات برية إلى جنوب لبنان يوم الثلاثاء.

حذر محللو سوق النفط والجيوسياسيون مرارا وتكرارا هذا العام من أن التوغل الإسرائيلي في لبنان قد يكون بمثابة نقطة تحول تؤدي إلى حرب إقليمية مع إيران، مما يزيد من خطر انقطاع إمدادات النفط الخام.

قال بوب ماكنالي، رئيس شركة رابيدان إنرجي، إن التأثير على سوق النفط سيعتمد على ”النطاق والأضرار” التي قد يسببها الهجوم الإيراني، وهو ما سيدفع بدوره إسرائيل إلى الرد.

في أبريل، اندلعت مواجهات بين إيران وإسرائيل، لكنهما تراجعتا في نهاية المطاف عن الدخول في صراع شامل، وأطلقت إيران مئات الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار ضد كيان الإحتلال، بعد أن ضربت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مجمعا دبلوماسيا إيرانيا في سوريا.

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