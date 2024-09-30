محافظ البنك المركزي: بدء المفاوضات لتاسيس قناة مالية مشتركة بين الدول الاسلامية

واشار فرزين في تصريح له اليوم الاثنين، الى مباحثاته، على هامش "اجتماع محافظي البنوك المركزية للدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي" (OIC) والمقام في اسطنبول حاليا، حول السبل الكفيلة بتوسيع التعاون المالي والمصرفي المشترك.

وصرح محافظ البنك المركزي الايراني، بان حجم التجارة بين الجمهورية الاسلامية مع الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي، سجّل نموا جيدا في غضون الاشهر الستة الاخيرة؛ مبينا ان اجتماع اسطنبول استعرض اليات تسهيل التحويلات المالية بالنسبة للسياح ورجال الاعمال، وايضا تجارة المقايضة بين الدول الاعضاء، الى جانب استخدام الذكاء الاصطناعي في سياق الاهداف المشتركة.

واشار بانه سيتحدث، خلال الاجتماع، حول تجارب ايران الجيدة في هذا المجال، وايضا تفعيل وحدة الذكاء الاصطناعي لدى البنك المركزي الايراني بالفعل، واستخدامه في مجال مكافحة غسيل الاموال ومراقبة النشاطات المالية المشبوهة، مع تاكيده على ضرورة الاستفادة من خبرات سائر الدول الاعضاء في هذا الخصوص.

endNewsMessage1