الاتحاد الاوراسي يجري محادثات مع ايران حول التجارة الحرة

واضافت انه تمت مناقشة رفع مستوى العلاقات وتعزيز التجارة الحرة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، بينما كان الطرفان قد الغيا في وقت سابق، التعريفات الجمركية بنسبة 87 بالمائة على السلع المتبادلة.

وقد ناقش اندري اسلبنف من الاتحاد الاوراسي ومحمد اتابك من ايران على هامش الجمعية الاقتصادية لاوراسيا 2024، في يريفان، سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الاتحاد وايران.

وشدد الطرفان في اللقاء على ضرورة الاسراع في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الاوراسي وايران.

وبحث الطرفان ايضا في توحيد المواصفات القياسية وتقديم خدمات التامين والضمانات المصرفية لشركات الطرفين.

ووجه وزير الصناعة والتجارة الايراني دعوة لوزير التجارة في الاتحاد الاوراسي لزيارة ايران وتفقد معرض اوراسيا الثالث في طهران، الامر الذي رحب به اسلبنف.

وينعقد معرض اوراسيا في الفترة من 3 الى 6 نوفمبر المقبل في طهران.

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