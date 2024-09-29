رئيس البنك المركزي الى اسطنبول للمشاركة في مؤتمر البنوك المركزية للتعاون الاسلامي

ويراس فرزين خلال الزيارة وفدا رفيعا، ويجري خلالها محادثات تتناول توسيع العلاقات والتعاون المالي مع البلدان الاعضاء.

ومن المقرر ان يناقش المؤتمر اخر مستجدات النمو الاقتصادي والتضخم بالبلدان الاعضاء بمنظمة التعاىون الاسلامي وكذلك ابعاد استخدام التكنولوجيات الحديثة في الصيرفة الالكترونية بين الدول الاعضاء.

يذكر ان التجارة غير النفطية للجمهورية الاسلامية الايرانية مع الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي بلغت 32.2 مليار دولار خلال النصف الاول من العام الحالي بزيادة 14 بالمائة.

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