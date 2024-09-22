مسؤول إيراني: صادرات إيران من الذهب تعادل "الصفر" مقارنة بأرقام تركيا

وقال نادر بذر أفشان لوكالة إيلنا للأنباء، السبت، إن هذا الرقم ليس كبيرا وبالمقارنة مع صادرات الدول الأخرى مثل تركيا فإن صادرات إيران تقترب من الصفر.

وبعد سنوات طويلة من حظر تصدير الذهب والمجوهرات، ألغت إيران هذا الحظر في بداية حكومة الشهيد إبراهيم رئيسي، وأعلن رئيس جمعية منتجي ومصدري الذهب والمجوهرات الإيرانية تصدير 120 مليون دولار من الذهب والمجوهرات خلال عام 2023.

ووفقا لهذا المسؤول، فإن صادرات إيران في عامي 2012 و2013 كانت تصل إلى 800 مليون دولار.

يأتي هذا في وقت صدرت تركيا العام الماضي، وفقا لتقرير جمعية مصدري المجوهرات التركية، ما قيمته 7.6 مليار دولار من المجوهرات إلى 159 دولة، وسيصل هذا الرقم هذا العام إلى 8.2 مليار دولار.

وتعد الإمارات العربية المتحدة العميل لأكثر من 40% من المجوهرات المنتجة في تركيا.

وتمتلك تركيا 6500 طن من احتياطي الذهب في مناجمها، ثلاثة أرباعها بقيمة 300 مليار دولار لا تزال غير مستخدمة.

واستوردت تركيا 31 مليار دولار من الذهب العام الماضي، وبالإضافة إلى المجوهرات الذهبية بلغت صادرات البلاد من الذهب 12 مليار دولار.

ويقدر احتياطي الذهب في مناجم إيران بنحو 320 طنا.

وتظهر إحصاءات الجمارك الإيرانية أنه خلال الأشهر الخمسة الماضية، دخل إلى البلاد أكثر من 30 طنا من سبائك الذهب، وهو ما يعادل سبعة أضعاف كمية الواردات.

وتبقى سبائك الذهب الإيرانية عند نفس مستوى العام الماضي.

ويظهر أحدث تقرير لمجلس الذهب العالمي أن الإيرانيين اشتروا 13.4 طناً من المجوهرات الذهبية و22.4 طناً من العملات الذهبية والسبائك في النصف الأول من العام الجاري.

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