انطلاق فعاليات معرض إيران بلاست الدولي الـ18

وقد انطلقت مراسم الافتتاح اليوم الاحد بحضور مساعد وزير النفط والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للبتروكيماويات "مرتضى شاه ميرزائي"، مساعد وزير الصناعة والتعدين والتجارة "محمد مهدي اخوان"، رئيس مجلس إدارة صندوق تقاعد الصناعة النفطية "عبد الحسين بيات"،الرئيس التنفيذي لشركة الخليج الفارسي لصناعة البتروكيماويات " عبد العلي علي عسكري".

ويقام هذا المعرض لمدة أربعة أيام في الموقع الدائم للمعارض الدولية في طهران، وتشارك 288 شركة أجنبية و525 شركة محلية في أكبر حدث متخصص لسلسلة القيمة لصناعة البتروكيماويات.

وتشارك في معرض "ايران بلاست" الدولي الـ18 دول من الصين وإيطاليا وتايوان وكوريا وتركيا وفرنسا والهند وألمانيا وإسبانيا وروسيا.

و بهدف توسيع التعاون مع الشركات الإيرانية، سيقوم 12 وفدا تجاريا يضم 150 شخصا من روسيا وصربيا وكازاخستان وطاجيكستان والصين وباكستان وأوزبكستان وأفغانستان وبيلاروسيا وسوريا والعراق وعمان بزيارة هذا الحدث الكبير في صناعة البتروكيماويات.

هذا ويشمل المعرض الدولي الثامن أقسام متنوعة منها المواد الأولية الخام، المنتجات البتروكيماوية والخدمات الهندسية التقنية،المنتجات الجاهزة والمصنعة والآلات والمعدات والمراكز العلمية والبحثية والجامعية والاختبارات المعملية للصحة والسلامة والبيئة وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وغيرها .

وتستمر فعاليات هذا المعرض حتى 11 ايلول/سبتمبر في الموقع الدائم للمعارض الدولية في طهران.

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