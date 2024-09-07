المرتبة 9 عالمیا… صادرات البیض الإیرانیة تدر 900 ملیون دولار من الدخل

حتى عام 2021، كانت إيران مستوردة للبيض والدجاج بهدف سد العجز الذي تعانيه وتنظيم السوق. لكن من خلال اعتماد إحدى الخطط، وصلت سياسة زيادة إدارة التفريخ والإنتاج إلى نقطة لم تعد فيها إيران بحاجة إلى الاستيراد فحسب، بل قامت أيضًا بتصدير المنتجات إلى الأسواق العالمية.

وبحسب الإحصائيات المعلنة العام الماضي، تم تصدير 136 ألف طن من البيض بقيمة أكثر من 130 مليون دولار للأسواق المستهدفة، وهناك طاقة هذا العام لتصدير 200 ألف طن من البيض للأسواق المستهدفة. وخلال الأشهر الخمسة الماضية، تم تصدير 64 ألف طن من البيض إلى العراق وأفغانستان وثلاث دول خليجية ودولتين من رابطة الدول المستقلة ودولتين أفريقيتين.

وفي مجال الدجاج أيضاً قامت إيران بتصدير 18600 طن خلال الأشهر الخمسة الماضية، علما أنها كانت تهدف لتصدير 10000 طن شهرياً، وقد تم حتى الآن تحقيق 30% من ذلك الهدف. وبحسب الإحصائيات السنوية، يتم استيراد 8 مليارات دولار من المدخلات لقطاع الدواجن فقط، والتي يمكن أن تساهم صادراتها في تحقيق الميزان التجاري الإيجابي لصناعة الدواجن وتقليل الاعتماد على عائدات النفط.

وقال محمد مرادي الرئيس التنفيذي لاتحاد مزارعي الدواجن: حتى عام 2023، كنا نحتل المركز العاشر في إنتاج البيض على مستوى العالم، ومطلع مارس المنصرم احتللنا المركز التاسع. تتراوح الطاقة الإنتاجية والإمكانات الحالية بين مليون و500 إلى مليون و600 ألف طن، ومن المتوقع إنتاج ما بين مليون و370 إلى مليون و400 ألف طن من البيض هذا العام.

وذكر أن استهلاك البيض بنهاية العام سيبلغ مليون و200 ألف طن، وأضاف: بحسب الإحصائيات لدينا القدرة على تصدير 200 ألف طن من البيض، ومن المتوقع أن تدر ما لا يقل عن 200 مليون دولار بنهاية العام.

وقال محمد علي كمالي سروستاني، مستشار اتحاد مزارعي دواجن اللحوم: بحسب الإحصائيات، في ظل الوضع الراهن، ومع إمكانية إنتاج 3 ملايين طن من البيض، فإننا نحتل المرتبة الخامسة إلى السادسة في إنتاج الدجاج في العالم.

وبين أن صناعة الدواجن تعمل بنسبة 70% من طاقتها، وأضاف: بالنظر إلى البنية التحتية لصناعة الدواجن فمن الممكن زيادة إنتاج الدجاج من 2.4 مليون طن إلى 3 ملايين، الأمر الذي يتطلب الاستفادة القصوى من الطاقات الاسمية لتوفير الطلب والحفاظ على السوق المحلية واستقرار الصادرات.

وقال حميدرضا كاشاني، رئيس مجلس إدارة اتحاد الدواجن: بحسب الإحصائيات، في السنوات السابقة عندما استوردنا البيض كان متوسط ​​وارداتنا السنوية 100 مليون دولار، بينما نلبي كامل الطلب المحلي من خلال الاستيراد، وهو رقم يساوي 1.550 مليون دولار من دول الجوار ونحو 3 مليارات دولار من الدول المجاورة.

ووفقا له، بحسب الإحصائيات، في السنوات الماضية، تم تلبية 10-30٪ من احتياجات البلاد من خلال الواردات، أما الآن مع الإنتاج المحلي، فلم نعد بحاجة إلى الاستيراد فحسب، بل أصبحنا مصدرين للبيض، والذي من المتوقع أن يستمر بدعم من هذه الصناعة.

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