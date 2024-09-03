إیران تصدر أکثر من 19 ملیار دولار من النفط الخام خلال 5 أشهر

وقال محمد رضواني فر: بلغت الصادرات غير النفطية للبلاد خلال الأشهر الخمسة الماضية 21.9 مليار دولار بزيادة 10%. وبلغ وزن هذه الصادرات 60.5 مليون طن بزيادة قدرها 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وذكر أن إجمالي الصادرات بما فيها النفط الخام والمازوت والخدمات الهندسية الفنية وصادرات المسافرين خلال الفترة المذكورة بلغت 41 مليار و700 مليون دولار.

وأشار رئيس الجمارك الإيرانية إلى أن الغاز الطبيعي المسال بقيمة 2.2 مليار دولار، والبروبان المسال بقيمة 1.4 مليار دولار، والميثانول بقيمة 1.1 مليار دولار، كانت من بين السلع الرئيسية التي تم تصديرها خلال الأشهر تلك، يضيف: ارتفع متوسط ​​قيمة كل طن من السلع المصدرة بنسبة 2.56% ليصل إلى 362 دولاراً.

وذكر رضواني فر أن الصين والعراق والإمارات وتركيا وأفغانستان وباكستان والهند من بين الوجهات الرئيسية لصادرات إيران خلال الأشهر الماضية، يقول: شكلت هذه الدول السبع 81% و82% من وزن وقيمة صادرات البلاد.

وبحسب الجمارك الإيرانية، فقد بلغت صادرات المنتجات البتروكيماوية خلال الأشهر الخمسة الماضية 24 مليون و500 ألف طن بقيمة 9 مليار و800 مليون دولار، مما يدل على زيادة قدرها 12.5% ​​في الوزن و8.8% في القيمة.

يقول هذا المسؤول: من بين السلع العشر الرئيسية للصادرات النفطية، شهدت الغازات البترولية والهيدروكربونات الغازية في شكلها المسال، والبولي إيثيلين، والغاز الطبيعي المسال أكبر زيادة، وكان لسبائك الحديد والصلب، والبيوتان المسال، والبروبان المسال أكبر انخفاض في القيمة.

وعن استيراد البضائع في الأشهر الخمسة الماضية، يضيف رضواني فر: خلال هذه الفترة، استوردت إيران 15 مليوناً و700 ألف طن من البضائع بقيمة 26 ملياراً و300 مليون دولار، بزيادة قدرها 93.7% في الوزن و53.5% في القيمة.

ووفقا له، كان الذهب الخام بقيمة 1.6 مليار دولار، والذرة بقيمة 1.4 مليار دولار، والهواتف المحمولة الذكية بقيمة 893 مليون دولار، هي العناصر الثلاثة الرئيسية للسلع المستوردة في الفترة المذكورة.

وأكمل: ون بين العناصر العشرة الأولى من السلع المستوردة، كانت أكبر زيادة من نصيب فول الصويا والذهب الخام ولحم البقر، وأكبر انخفاض في القيمة من نصيب زيت بذور عباد الشمس وبذور فول الصويا والأرز.

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