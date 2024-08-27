التجارة الایرانیة غیر النفطیة مع دول الجوار تبلغ 27 ملیار دولار

وأوضح محمد رضواني فر: بلغ وزن التبادل التجاري لإيران بدون النفط مع 15 دولة مجاورة 43.579 ألف طن، مما يدل على زيادة بنسبة 10٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأكمل: كانت الإمارات وتركيا والعراق وباكستان والاتحاد الروسي أول خمسة شركاء تجاريين لإيران بين الدول المجاورة خلال الفترة المذكورة.

وبحسب رئيس الجمارك الإيرانية، بلغت قيمة التجارة غير النفطية لإيران خلال هذه الفترة مع الإمارات 11 مليار دولار، وتركيا 6 مليارات دولار، والعراق 4.8 مليار دولار، وباكستان 1.1 مليار دولار، والاتحاد الروسي 969 مليون دولار.

وذكر رضواني فر: من إجمالي التجارة غير النفطية لإيران مع 15 دولة مجاورة خلال الأشهر الخمسة الماضية، تم تصدير 34 مليون و118 ألف طن من البضائع بقيمة 13 مليار و402 مليون دولار إلى الدول المجاورة، واستيراد 9 ملايين و461 ألف طن بقيمة 13 مليار 455 مليون دولار.

وأشار إلى أن صادرات إيران غير النفطية إلى 15 دولة مجاورة ارتفعت بنسبة 11% في الوزن و19% في القيمة خلال الفترة المذكورة، وقال: خلال هذه الفترة ارتفع استيراد البضائع من دول الجوار بنسبة 10% في الوزن و13% في القيمة.

وواصل: كانت العراق والإمارات وتركيا وأفغانستان وباكستان من بين زبائن إيران الرئيسيين خلال هذه الفترة.

وقال: من بين الدول المجاورة، جاءت أكبر كمية من السلع المستوردة في الأشهر الخمسة هذه من الإمارات وتركيا والاتحاد الروسي وباكستان وعمان.

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