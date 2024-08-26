صادرات إیران من صناعة الصلب تبلغ 2.5 ملیار دولار

وبلغ وزن صادرات منتجات الصلب ومصنوعاته 4 ملايين و979 ألف طن.

وكانت سبائك الحديد والصلب بقيمة 651 مليون دولار، وحديد التسليح بقيمة 455 مليون دولار، وألواح الصلب بقيمة 210 مليون دولار، والأنابيب أو المقاطع الفولاذية المجوفة بقيمة 140 مليون دولار والمنتجات نصف المصنعة من الحديد أو الصلب بقيمة 135 مليون دولار من أبرز ما صدرته إيران خلال الفترة المذكورة.

وفي الأشهر الخمسة هذه شكلت الأصناف الخمسة المذكورة ما مجموعه 1.6 مليار دولار من إجمالي قيمة الصادرات من منتجات الصلب ومصنوعاته.

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