إیران.. المرشح لوزارة النفط یقترح خطة للقضاء على أزمة الغاز

تعد مسألة العجز بين إنتاج الغاز واستهلاكه في إيران أحد أهم التحديات الأساسية ليس فقط لوزارة النفط، ولكن للبلاد أجمع. ومن المتوقع أن يتراوح حجم العجز في شتاء هذا العام بين 300 و350 مليون متر مكعب يوميا، وهذا العجز يتزايد عاما بعد عام.

ويتوجب على وزير النفط المقبل أن تكون لديه مشروع دقيق ومحدد في هذا المجال، وعليه منذ اليوم الأول لتوليه هذه المسؤولية أن ينفذ المشاريع ذات الصلة.

وبالمرور على البرنامج الذي طرحه المرشح لوزارة النفط، يتضح وجود 7 وعود لمدة عام لمواجهة أزمة الغاز في البلاد. يوجد في هذا البرنامج إجراءان أحدهما قصير المدى (سنة واحدة) والآخر طويل المدى (أربع سنوات).

ويتضمن هذا البرنامج 7 محاور وهي:

التنفيذ المستمر لمشاريع صيانة حقول الغاز ومنها:

أعمال الإصلاح والحفر في حقل بارس الجنوبي بهدف زيادة الإنتاج النهائي إلى 6 ملايين متر مكعب يومياً.

بناء مراكز للاستخراج في تابناك ودي وأغار.

إنشاء مصنع NGL-3100 بهدف تجميع غازات الشعلة في منطقة دهلران إنشاء محطات لتعزيز الضغط تحت الإنشاء ومنها محطات هما ووراوي ومحطات ما قبل الضغط 900 و1000 استكمال المرحلة 11 من مشروع بارس الجنوبي تنفيذ المشاريع المبكرة لحقول دي وأغار وتوس وخارتنج بطاقة 23 مليون متر مكعب يوميا. إبرام عقد بدء النشاط التنفيذي لوحدات إزالة الرطوبة من مصفى فراشبند ووحدات التحلية لمصفى بارسيان بطاقة 40 مليون متر مكعب يومياً. خطط قصيرة المدى لتجميع غازات الشعلة بطاقة 4 مليون متر مكعب يوميا.

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